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Megadeth

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9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

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18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

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11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

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1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

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|||| 9 июл 2021

MEGADETH переписали партии пастора



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в новом ролике за 300 сообщил, что удалил все признаки участия совершившего дзюбоакт David'a Ellefson'a на новом альбоме — это сделал "некий басист".

DAVE MUSTAINE Says DAVID ELLEFSON's Parts On New MEGADETH Album Have Already Been Re-Recorded By Another Bassist



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

olly71


9 июл 2021, 16:45		Я так понимаю что на альбоме записался один ( скорее всего какой то хороший сессионщик студийник скорее всего даже не из мира металла ) а в турне поедет совсем другой который сейчас зубрит партии старых песен что будут играть на концерте.

BlackHat


9 июл 2021, 16:53		Возможно одну песню с нового альбома сыграют, а так сет лист у них не особо меняется.

resurgamresponses


9 июл 2021, 17:30		н у некого басиста надо будет на обложке опубликовать. по иному вроде не бывает. так в чем секрет

Jack of Diamonds


9 июл 2021, 17:38		Интригу готовят? Чего не говорят?

olly71


9 июл 2021, 17:47		resurgamresponses На альбоме 2004 года ты видел кого то из тех кто его записывал ?

AlexTronenko


9 июл 2021, 17:51		olly71
9 июл 2021, 17:47

да в буклете все имена есть

Orthodox


9 июл 2021, 18:05		Могут просто написать "партии баса записаны такого-то числа в такой-то студии" и всё.
P.S. Долго думОл, что за инструмент такой "пастор", партии которого были переписаны 8-/

gravitgroove


9 июл 2021, 19:18		Да какая pазница вообще? Они вообще могли запpoгpаммиpoвать семплы, что ни один пpoфессионал своим ухом от живого не отличит.

resurgamresponses


9 июл 2021, 19:19		olly71
AlexTronenko ответил на твой вопрос, а я на всяк случай посмотрел дискогс, там есть фотки буклетов именно изданных в 2004 году (а не переиздания) там есть люди которые
участвовали в записи.

Rutger


9 июл 2021, 21:09		Хорошо, перезаписал. А зачем об этом сообщать? Перед кем он отчитывается?

olly71


9 июл 2021, 21:24		resurgamresponses Ну Криса Поланда фотку я там не видел.

overgrin


9 июл 2021, 22:30		Вообще плевать на эту группу...кто ...чего
Давно уже ...25 лет ни одной нормальной записи...тьфу


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