9 июл 2021



MEGADETH переписали партии пастора



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в новом ролике за 300 сообщил, что удалил все признаки участия совершившего дзюбоакт David'a Ellefson'a на новом альбоме — это сделал "некий басист".







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