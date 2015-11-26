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Видео с выступления басиста MEGADETH



Видео с выступления басиста MEGADETH, которой четырнадцатого декабря находился в Shovelhead, Longwood, Florida, где проходил один из концертов тура "Basstory", доступно для просмотра ниже.









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