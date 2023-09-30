сегодня



Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников



Dave Mustaine остановил выступление MEGADETH 27 сентября в Bloomington, Illinois и вступился за поклоника:



«Я не буду больше играть, пока этих ребят не выведут из здания, так что подождите немного», — сказал Dave зрителям после того, как он и его товарищи по группе прекратили выступление. Обращаясь непосредственно к охранникам, он продолжил: «Это было так чертовски ненужно. Это было так ненужно, ребята. Вы должны были сделать... Что у вас на спине? Безопасность? Там должно быть написано "No Fuckin Safety", потому что вы, ребята, панки, и вы не должны были, б$$$ь, бить того парня. Вы четверо на одного парня. Что за кучка 3.14здюков... Уберите их отсюда, или я уйду. Я не хочу, б$$$ь, слышать, что они находятся где-то за кулисами. Я хочу, чтобы они убирались отсюда».



После того как охранники были выдворены из зала, Mustaine вернулся к микрофону и сказал:



«Эти ублюдки испортили мою песню», а затем добавил: «Извините, но меня все это просто бесит. Я ненавижу хулиганов. Я ненавижу хулиганов!»











+3 -0



( 4 ) просмотров: 457

