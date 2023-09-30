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Megadeth

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Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников



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Dave Mustaine остановил выступление MEGADETH 27 сентября в Bloomington, Illinois и вступился за поклоника:

«Я не буду больше играть, пока этих ребят не выведут из здания, так что подождите немного», — сказал Dave зрителям после того, как он и его товарищи по группе прекратили выступление. Обращаясь непосредственно к охранникам, он продолжил: «Это было так чертовски ненужно. Это было так ненужно, ребята. Вы должны были сделать... Что у вас на спине? Безопасность? Там должно быть написано "No Fuckin Safety", потому что вы, ребята, панки, и вы не должны были, б$$$ь, бить того парня. Вы четверо на одного парня. Что за кучка 3.14здюков... Уберите их отсюда, или я уйду. Я не хочу, б$$$ь, слышать, что они находятся где-то за кулисами. Я хочу, чтобы они убирались отсюда».

После того как охранники были выдворены из зала, Mustaine вернулся к микрофону и сказал:

«Эти ублюдки испортили мою песню», а затем добавил: «Извините, но меня все это просто бесит. Я ненавижу хулиганов. Я ненавижу хулиганов!»






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30 сен 2023
Corpsegrinder04
"Золотой" по уму быков запарафинил. Какая ему нафиг Италия, к нам во Владик пусть приезжает на пенсию.
Like!2
30 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Эти даже не Хэтфилд, с вертушки Дэйва отлетели бы до Вакена.
Like!1
30 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
"Эти ублюдки испортили его песню"... но при этом начать заново исполнять эту песню он уже не хочет)
В итоге поклонники, которые пришли на концерт, остались с десятью секундами самого главного хита (Symphony of Destruction) и вообще выкинутым из сета вторым главным хитом (Peace Sells), потому что рыжее самодовольное уебище потратило это время на бегание по закулисью и выяснение наказана ли охрана.
А когда вернулся "выбешенный", то не придумал ничего лучше, как сократить концерт из-за перенесенной психологической травмы и перейти сразу к финальному номеру. Настроение уже не то, чего тут песни петь.
Пиздец герой!)
Like!2
30 сен 2023
R
Rutger
Ну так вывел бы сам, обладатель серобуромалиновых поясов. Если уж устраиваешь бардак, иди до конца. Хули факать в микрофон, сними гитарку, и в бой.

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