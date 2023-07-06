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Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»



В новом интервью для Planet Rock Dave Mustaine обсудил 40-летие MEGADETH:



«Я думаю, мы продержались так долго благодаря тому, что старались быть лучшими, насколько это возможно. И с самого начала мы столкнулись с трудностями из-за METALLICA. Самое смешное, что сейчас мы друзья. Но случилось то, что случилось, и в обществе бытует мнение, что мы враждуем, но на самом деле это не так.



Если раньше мы говорили об этом с негативной точки зрения, то сейчас я предпочитаю говорить об этом с позитивной точки зрения, с точки зрения прощения и исцеления. Эти парни сами прошли через многое, и я тоже. Обо всём этом и о получении профессиональной помощи очень хорошо рассказано в документальных источниках. Так что это, по-моему, просто замечательно. Теперь существуют две самые величайшие группы в металле, которые начинали из одной и той же точки, прошли через боль роста, пришли к пониманию того, что были обиды и обиженные люди. А обиженные люди обижают других людей. И теперь я желаю им всего самого наилучшего. Сейчас важно прийти к счастью. И я думаю, если у вас есть такое отношение, вы не можете не добиться успеха».







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