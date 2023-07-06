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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
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*Новое видео KK's PRIEST 12
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*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 18
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Megadeth

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6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика

27 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»

26 июн 2023 : 		 Умер бывший барабанщик MEGADETH

25 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"

21 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»

19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH
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Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»



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В новом интервью для Planet Rock Dave Mustaine обсудил 40-летие MEGADETH:

«Я думаю, мы продержались так долго благодаря тому, что старались быть лучшими, насколько это возможно. И с самого начала мы столкнулись с трудностями из-за METALLICA. Самое смешное, что сейчас мы друзья. Но случилось то, что случилось, и в обществе бытует мнение, что мы враждуем, но на самом деле это не так.

Если раньше мы говорили об этом с негативной точки зрения, то сейчас я предпочитаю говорить об этом с позитивной точки зрения, с точки зрения прощения и исцеления. Эти парни сами прошли через многое, и я тоже. Обо всём этом и о получении профессиональной помощи очень хорошо рассказано в документальных источниках. Так что это, по-моему, просто замечательно. Теперь существуют две самые величайшие группы в металле, которые начинали из одной и той же точки, прошли через боль роста, пришли к пониманию того, что были обиды и обиженные люди. А обиженные люди обижают других людей. И теперь я желаю им всего самого наилучшего. Сейчас важно прийти к счастью. И я думаю, если у вас есть такое отношение, вы не можете не добиться успеха».




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