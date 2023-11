сегодня



Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине



DAVE MUSTAINE опубликовал следующее сообщение:



«В апреле 2024 года MEGADETH возвращается в Южную Америку, чтобы выступить в поддержку нашего последнего альбома "The Sick, The Dying... And The Dead!", и я всегда волнуюсь, потому что в Южной Америке есть что-то по-настоящему особенное. Я не знаю, что это... но что бы это ни было, там это происходит естественно. Мы также планируем большой сюрприз там, где начинался "Aguante Megadeth", в Буэнос-Айресе! Так что... если сможете, НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ШОУ!»



Даты:



April 06 - Lima, Peru @ Arena 1

April 09 - Santiago, Chile @ Movistar Arena

April 11 - Montevideo, Uruguay @ Arena Antel

April 13 - Buenos Aires, Argentina @ Movistar Arena

April 16 - Asuncion, Paraguay @ Jockey Club

April 18 - São Paulo, Brazil @ Espaco Unimed

April 21 - Bogota, Colombia @ Movistar Arena

April 23 - San Salvador, El Salvador @ Complejo Cuscatlan

April 25 - Ciudad de México, México @ Arena Ciudad de México

April 27 - Monterrey, México @ Arena Monterrey







