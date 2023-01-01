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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 42
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 35
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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Megadeth

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Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине



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DAVE MUSTAINE опубликовал следующее сообщение:

«В апреле 2024 года MEGADETH возвращается в Южную Америку, чтобы выступить в поддержку нашего последнего альбома "The Sick, The Dying... And The Dead!", и я всегда волнуюсь, потому что в Южной Америке есть что-то по-настоящему особенное. Я не знаю, что это... но что бы это ни было, там это происходит естественно. Мы также планируем большой сюрприз там, где начинался "Aguante Megadeth", в Буэнос-Айресе! Так что... если сможете, НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ШОУ!»

Даты:

April 06 - Lima, Peru @ Arena 1
April 09 - Santiago, Chile  @ Movistar Arena
April 11 - Montevideo, Uruguay @ Arena Antel
April 13 - Buenos Aires, Argentina @ Movistar Arena
April 16 - Asuncion, Paraguay @ Jockey Club
April 18 - São Paulo, Brazil @ Espaco Unimed
April 21 - Bogota, Colombia @ Movistar Arena
April 23 - San Salvador, El Salvador @ Complejo Cuscatlan
April 25 - Ciudad de México, México @ Arena Ciudad de México
April 27 - Monterrey, México @ Arena Monterrey




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