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Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»



Гитарист Teemu Mäntysaari рассказал о том, что стало причиной его присоединения к легендарной трэш-металлической группе. В новом интервью Guitar World он поведал:



«У меня есть особый набор навыков, благодаря которому я могу быстро обучаться, справляться с разными ситуациями и чувствовать себя комфортно. Мне всегда нравилось этим заниматься; я люблю преподавать, и я участвовал во многих проектах, связанных с каверами, так что сосредоточенность на деталях — одна из моих сильных сторон».



И хотя Teemu заявил, что всегда предпочитал быть готовым на случай, если случится что-то вроде приглашения присоединиться к Megadeth, он, тем не менее, признался, что никогда не думал, что с ним произойдёт нечто подобное.



Все тонкости работы его работы в Megadeth были проработаны в ходе мозговых штурмов с участием его самого, Kiko и Dave'a:



«Мы рассматривали мелкие детали: как они играют грув, настроение и техническую сторону. Мы много говорили о том, что Dave хочет выразить, о звукоизвлечении, о том, что он очень хорошо владеет даунстроком, переменным штрихом, а во многих песнях использует и то, и другое.



Мы также говорили о таких вещах, как демпфирование, течение песен, создание контраста, позиции рук и попытки правильно расставить пальцы — всё это мне нравится делать. В этом есть доля исследовательской работы, и получить эту информацию из первоисточника в лице Dave'a было просто потрясающе».



По словам гитариста, занятость столь увлекательным делом не позволила ему погрузиться в размышления о том, насколько сюрреалистично всё это, и он добавил:



«Динамика... Так как всё развивалось стремительно, позволило мне сосредоточиться на работе. Мне некогда волноваться!»







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