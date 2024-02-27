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Megadeth

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Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»



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Гитарист Teemu Mäntysaari рассказал о том, что стало причиной его присоединения к легендарной трэш-металлической группе. В новом интервью Guitar World он поведал:

«У меня есть особый набор навыков, благодаря которому я могу быстро обучаться, справляться с разными ситуациями и чувствовать себя комфортно. Мне всегда нравилось этим заниматься; я люблю преподавать, и я участвовал во многих проектах, связанных с каверами, так что сосредоточенность на деталях — одна из моих сильных сторон».

И хотя Teemu заявил, что всегда предпочитал быть готовым на случай, если случится что-то вроде приглашения присоединиться к Megadeth, он, тем не менее, признался, что никогда не думал, что с ним произойдёт нечто подобное.

Все тонкости работы его работы в Megadeth были проработаны в ходе мозговых штурмов с участием его самого, Kiko и Dave'a:

«Мы рассматривали мелкие детали: как они играют грув, настроение и техническую сторону. Мы много говорили о том, что Dave хочет выразить, о звукоизвлечении, о том, что он очень хорошо владеет даунстроком, переменным штрихом, а во многих песнях использует и то, и другое.

Мы также говорили о таких вещах, как демпфирование, течение песен, создание контраста, позиции рук и попытки правильно расставить пальцы — всё это мне нравится делать. В этом есть доля исследовательской работы, и получить эту информацию из первоисточника в лице Dave'a было просто потрясающе».

По словам гитариста, занятость столь увлекательным делом не позволила ему погрузиться в размышления о том, насколько сюрреалистично всё это, и он добавил:

«Динамика... Так как всё развивалось стремительно, позволило мне сосредоточиться на работе. Мне некогда волноваться!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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27 фев 2024
Gustaff
В гитарном спецназе служил, не иначе
27 фев 2024
R
Rutger
"Я не волнюсь, но чемоданчик у меня всегда собран, на случай, если меня выпиздят среди ночи"
  Dislike!1
27 фев 2024
gravitgroove
Кажется, никто из гитаристов, кто играл в этой группе, так и не показал свой полный потенциал в полную силу, ну разве что Фридман неплохо вписался своими "певучими" неспешными партиями. Интересно, что с этим будет в итоге. Видно, что его навыков хватает с запасом на вырост.
27 фев 2024
ElectricRetard
gravitgroove, ну почему, Бродерик показал свой потенциал дикой машины для гитарного дрочилова.
27 фев 2024
gravitgroove
ElectricRetard, он свой потолок навыков показал? Вроде далеко до этого было в рамках Megadeth.
27 фев 2024
ElectricRetard
gravitgroove, он играл все настолько машинизированно-технично, что наворачивать большее количество нот уже и не имеет смысла, по нему было видно, что он может сыграть все. Так что в каком-то смысле да, показал.

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