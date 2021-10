18 окт 2021



Лидер MEGADETH задул свечу



Reggie Almeida, профессор школы джиу-джитсу, недавно проехавший вместе с MEGADETH в туре "The Metal Tour Of The Year", опубликовал видео с дня рождения Dave Mustaine'a, который отметили 13 сентября в Бостоне.



















