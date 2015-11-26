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Megadeth

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18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

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28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH
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|||| 18 окт 2021

Лидер MEGADETH задул свечу



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Reggie Almeida, профессор школы джиу-джитсу, недавно проехавший вместе с MEGADETH в туре "The Metal Tour Of The Year", опубликовал видео с дня рождения Dave Mustaine'a, который отметили 13 сентября в Бостоне.

Watch MEGADETH's DAVE MUSTAINE Blow Out Candles For 60th Birthday








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Denza


18 окт 2021, 20:57		И гаснет вдруг пламя, хотя нет ветра (с)

ЧО, рыжик впечатлит чем-то на новом альбоме, или будет унылая долбежка?





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