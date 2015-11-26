9 апр 2019



Басист MEGADETH : «Винил звучит как дерьмо»



Басист MEGADETH David Ellefson, основавший EMP Label Group в 2015 году, в недавнем разговоре сказал, что не испытывает проблем в раскрутке артистов в цифровую эпоху:



«Всё работает и сейчас. Это забавно, что фанаты покупают или слушают всё в "цифре". Я же по-прежнему покупаю разные варианты — я беру всё на iTunes — потому что мне нравится, чтобы всё было в моём iPhone. Обычно я слушаю музыку когда куда-то лечу, когда путешествую, а потом я покупаю винил, потому что он выглядит круто. Но обычно я его не слушаю, потому что ненавижу звук винила. Он звучит как дерьмо. Мне он никогда не нравился. Я был очень рад появлению "цифры". Но я вижу, что многие артисты производят сувенирку, а фанаты всё это покупают. И порой если CD или винил лишь место для автографов, всегда приятно принести домой что-то памятное».



В 2017 году Ellefson перезапустил независимый лейбл Combat Records, который ранее выпускал альбомы MEGADETH, AGNOSTIC FRONT и EXODUS.



Кроме того, у David'а есть туристическое агентство и кофейная компания.















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