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Megadeth

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|||| 9 апр 2019

Басист MEGADETH: «Винил звучит как дерьмо»



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Басист MEGADETH David Ellefson, основавший EMP Label Group в 2015 году, в недавнем разговоре сказал, что не испытывает проблем в раскрутке артистов в цифровую эпоху:

«Всё работает и сейчас. Это забавно, что фанаты покупают или слушают всё в "цифре". Я же по-прежнему покупаю разные варианты — я беру всё на iTunes — потому что мне нравится, чтобы всё было в моём iPhone. Обычно я слушаю музыку когда куда-то лечу, когда путешествую, а потом я покупаю винил, потому что он выглядит круто. Но обычно я его не слушаю, потому что ненавижу звук винила. Он звучит как дерьмо. Мне он никогда не нравился. Я был очень рад появлению "цифры". Но я вижу, что многие артисты производят сувенирку, а фанаты всё это покупают. И порой если CD или винил лишь место для автографов, всегда приятно принести домой что-то памятное».

В 2017 году Ellefson перезапустил независимый лейбл Combat Records, который ранее выпускал альбомы MEGADETH, AGNOSTIC FRONT и EXODUS.

Кроме того, у David'а есть туристическое агентство и кофейная компания.



MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

YNWA


9 апр 2019, 16:14		Ну хер знает. Я сейчас даже в мр3 слушаю винилрипы.

StygianSaviour


9 апр 2019, 16:25		YNWA, можно спросить зачем? Реально интересно. По мне так звучит зачастую даже скуднее, только еще и артефакты есть.

ВоваУпоров


9 апр 2019, 16:27		Да винил мптри хуже слушается обычного мптри.

shnira


9 апр 2019, 16:27		Странное заявление от владельца Combat Records, лейбла с таким богатым каталогом пластов. Винил - дерьмо, стекло - место для автографов...ты за каким тогда лейбак то реанимировал, музон на Яблоко качать?

Darkside.ru Member

Blindman


9 апр 2019, 16:53		ну а варик с баранов бабосы стричь чем не устраивает?

Reflection


9 апр 2019, 16:55		Не бараны, а коллекционеры.

LOR


9 апр 2019, 17:32		Как он посмел ТАК говорить про СВЯЩЕННЫЙ ВИНИЛ!!!!111

serb


9 апр 2019, 17:59		Звук может и не дерьмо, но слушал как то у знакомого винил, и каждые 5 минут поправление иглы, подпортило всю музыкальную картину.

Aerosmith


9 апр 2019, 18:03		Вопрос в удобстве всего лишь.

Thrashcrow


9 апр 2019, 20:00		Голос Мастейна звучит как гнусавое говно

gravitgroove


9 апр 2019, 23:05		винил в эпоху DTS-HD

father


10 апр 2019, 00:24		Эллефсон в последнее время правду-матку прям режет:)


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