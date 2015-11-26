30 авг 2020



Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS



Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS на композицию “Holy Wars... The Punishment Due” с выступления, состоявшегося 16.12.2016 в Saint Vitus Bar, Бруклин, Нью-Йорк, доступно для просмотра ниже.







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