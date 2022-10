30 окт 2022



Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен



В новом интервью Heavy Music гитарист MEGADETH бразильского происхождения Kiko Loureiro рассказал о том, что на последнем альбоме группы, "The Sick, The Dying... And The Dead!", по сравнению с "Dystopia" 2016 года, первым альбомом MEGADETH, в котором он принял участие, количество песен его авторства увеличилось:



«В самом начале процесса сочинения песен для "The Sick, The Dying... And The Dead!", ещё до того, как мы собрались в Нэшвилле в 2019 году, я подбирал риффы. Я всегда так или иначе придумываю материал. И иногда это больше похоже на MEGADETH, а иногда не очень. Поэтому, когда я записываю идеи, — это может быть простая идея — я стараюсь как-то обозначить их: это, например, "MD", это больше похоже на MEGADETH.



Перед тем как поехать в Нэшвилл, я придумал некоторые идеи и записал их с продюсером, чтобы представить риффы и гитарные идеи... У Dave'a своя манера работы с собственными идеями: он как бы организует их, навешивает ярлыки на риффы, названия — он довольно организован. И тогда я начал работать так же, обозначая свои идеи названиями и темпами. Так что я использовал его метод работы с продюсером. Я думаю, это первый шаг. Так что я принёс несколько идей, которые у меня были. Я перезаписал их. А потом я добавлял новые идеи. Так что гитарные риффы из "Night Stalkers", "We'll Be Back", "Célebutante" и "Killing Time" появились из тех идей, которые я принёс до того, как мы собрались вместе. А затем, когда мы собрались, мы начали слушать эти идеи, собирать их и структурировать. У Dave'a, конечно, было много идей. А затем [барабанщик] Dirk Verbeuren тоже предложил свои идеи.



Атмосфера была хорошей. Мы привнесли свои идеи, но мы изложили их так, как Dave любит их организовывать, — очень методично. Так что это было хорошо и для меня. Потому что он продумывает песни по частям, по кускам. Если я сам собираюсь написать песню, я сначала играю одну часть, затем я пытаюсь вдохновиться другой. А потом эта часть вдохновляет меня на третью. И я пытаюсь продолжать в том же духе, пытаюсь поймать тот же импульс... Я пытаюсь чувствовать музыку, чувствовать песню и закончить её. Dave работает иначе. Он создает хорошую партию, останавливается и записывает эту хорошую партию. Он не продолжает думать: "А какая следующая часть?", вдохновляется и джемует вечно. Он просто сохраняет эту часть, а затем наклеивает на неё ярлык... Он очень организован и методичен. Даже в такой песне, как "Célebutante", я создавал по одной части за другой, а потом разрезал её на куски, чтобы было легче понять. И ещё потому, что Dave иногда поёт поверх мелодии, а иногда он говорит: "О, давайте наложим соло на эту часть". Тогда мы начинаем работать с этими идеями. Что-то из серии: "О, это может быть вступлением, а может быть и частью перед припевом". А потом вы начинаете обозначать, как вы чувствуете те или иные части. Это довольно интересно. Всё это немного отличается от того, что я делал в прошлом».







