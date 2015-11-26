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Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом



В рамках недавнего интервью с Sonic Perspectives басист MEGADETH David Ellefson рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«У нас есть установка — мы говорим о том, что мы сделали, и мы не говорим о том, что мы будем делать. И это хороший вариант, потому что вещам свойственно меняться. Dave, насколько я знаю, обозначил потенциальное название альбома, может, у него есть одно-два названия для песен, но всё в процессе. Так что пока всё не будет готово, всё в работе.... Мы можем поменять название, буквально на флажке, когда всё будет готово уйти в печать, и всё в таком духе. Но всё звучит отлично, и получилось хорошо. Было здорово, что мы столько времени над ним работаем.



У нас была целая жизнь на создание первого альбома, и месяцев девять — на создание второго. И очень здорово, что спустя столько лет, когда мы дошли до шестнадцатой пластинки, у нас было несколько лет на её создание».







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