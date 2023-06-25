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Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"



Бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал журналу Ghost Cult о басовом вступлении к песне "Peace Sells" из альбома 1986 года "Peace Sells... But Who's Buying?". Вступительная басовая линия была использована в качестве темы для MTV News, но лидер MEGADETH Dave Mustaine неоднократно заявлял, что он никогда не получал никаких отчислений за использование песни на MTV.



Ellefson сказал:



«Большинство людей не добиваются подобного за всю свою жизнь. Когда я думаю о Tony Iommi [BLACK SABBATH], я всегда вспоминаю об "Iron Man". У Steve'a Harris'a [IRON MAIDEN], конечно, есть своё фирменное звучание. У RUSH — своё. Так что для меня как музыканта приятно иметь свою индивидуальную особенность...



И самое смешное — я был на гастролях. Я пропустил всё это. Я не был дома, не смотрел MTV каждый день, чтобы услышать это. Я был на работе, в туре. Так что именно такие люди, как вы, рассказали мне: "О Боже. Ты представить себе не можешь. Она звучала каждый день. Мы слышали её всё время. Она была частью фона нашей жизни в течение всего сезона". Пожалуй, даже лучше, что меня не было рядом, потому что я работал. На самом деле я играл эту песню каждый вечер во время тура и занимался развитием нашей группы.



Для меня большая честь, что я причастен к этому моменту. Потому что это была группа — мы создали эту песню вместе как группа. Это заняло всего около двух часов. Мы создали песню как группа — аранжировку и всё остальное, все части. И это был прекрасный момент именно для группы. Мы все четверо синхронизировались. Мы хорошо поработали вместе. И эта песня попала, что называется, в струю.



Я благодарен тому, кто был на MTV, у кого хватило мужества, кто придумал идею использовать её. Спасибо тебе, чувак, кем бы ты ни был. Я думал о бывшем гитаристе JUDAS PRIEST К. К. Downing'e. Каким бы великим гитаристом он ни был, но эта вступительная партия с тремоло для "Sinner"... Чёрт побери, это изменило наши жизни. Это его заслуга. Это не обязательно должна быть какая-то красивая мелодия. Это была злоба, и он зажёг на гитаре. Это всё из серии: "Чёрт, чувак. Ты теперь наш навсегда". В металле пронзительность, кровь и порочность — вот наш конёк; мы любим это больше всего».







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