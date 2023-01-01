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Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY



В рамках недавнего интервью у лидера MEGADETH спросили, какие у него впечатления от двух выступлений с MARTY FRIEDMAN'ом в этом году:



«Как мне понравилось? Мне понравилось. Это было круто. Marty - великолепный исполнитель, и это было очень трогательно».



По поводу того, что именно в стиле игры Marty и его эпохе в MEGADETH делает его таким "особенным", Dave ответил:



«Я не знаю. Мы просто работали вместе. Два гитарных стиля очень хорошо сочетаются. Мне нравится... Для меня... У нас с Marty было много соло, которые мы делали вместе. Это очень сильно изменило наши песни и определило наш дальнейший стиль».







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