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Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH



Ранее не публиковавшиеся съёмки с мастер-класса Ника Менцы, состоявшегося двадцать восьмого и двадцать девятого апреля 2014 года в Academia De Musica Fermatta в Мехико и Гвадалахаре, доступны для просмотра ниже.







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