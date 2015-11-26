сегодня



Лидер MEGADETH о новом альбоме



Лидер MEGADETH Dave Mustaine опубликовал сообщение, в котором рассказал, как проходит работа над 16-м студийным альбомом, выход которого намечен на начало 2019 года.



В твите, опубликованном 25 декабря, Dave написал: «Други, я возвращаюсь к социальным сетям по мере того, как дела набирают обороты: 16-й полноформатник. Не так много времени, чтобы заниматься делами.



Прогресс хороший. Музыка быстрая и сильная. Все четверо [участники MEGADETH] вносят свой вклад. Всё хорошо. Следите за обновлениями на сайте Megadeth.com, пока мы не закончим работу над 16-м полноформатником. Я спешу. Правда!»











+4 -0









просмотров: 794

