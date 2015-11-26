Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео LACRIMOSA 23
*Новое видео AMORPHIS 22
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом MEGADETH уже почти



*
zoom
*
* *
Новый альбом MEGADETH "The Sick, The Dying And The Dead" прошёл мастеринг и «очень близок» к выпуску.

Лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о новом альбоме во время съёмок видеообращения на сайте Cameo, который позволяет пользователям нанимать знаменитостей для записи коротких персонализированных видеообращений практически на любую тему.

Обращаясь к фанату по имени Луи, который является начинающим басистом и саксофонистом, Dave сказал:

«Мы очень близки к выпуску альбома "The Sick, The Dying And The Dead". Мы его смикшировали и провели мастеринг, и мастеринг был закончен вчера. Теперь дело за лейблом, и очень скоро альбом окажется в ваших очень талантливых руках».

В недавнем интервью журналу American Songwriter Mustaine сказал, что альбом "The Sick, The Dying And The Dead" выйдет весной 2022 года. 60-летний музыкант также заявил, что заглавный трек пластинки посвящён эпидемии, но не только нынешней пандемии. В "The Sick The Dying And The Dead", представляющей собой более широкий, исторический охват болезней, мучивших человечество на протяжении всего времени, рассматриваются нынешний вирус, свиной грипп и другие эпидемии прошлых веков.

Mustaine, в частности, сказал:

«Сама песня — это историческое повествование о том, как началась чума и к чему это привело, начиная с крыс на кораблях, перевозивших болезнь, и заканчивая берегом Сицилии».

По словам Mustaine'а, музыка для "The Sick, The Dying And The Dead" была собрана из риффов и музыки, которые он хранил в архиве в течение многих лет, некоторые из них были написаны ещё в подростковом возрасте:

«Многие риффы хранились долгое время. Совершенно новая песня может быть составлена из того, что я написал в 15 или 55 лет. Если это хороший рифф, я его сохраню».

Mustaine добавил, что гитарист Kiko Loureiro и барабанщик Dirk Verbeuren участвовали в создании песен для альбома, который был записан по большей части в Нэшвилле, а Loureiro работал над своими партиями из своего дома в Финляндии.

Mustaine ещё не сообщил, кто играл на бас-гитаре на новом альбоме MEGADETH после того, как партии David'a Ellefson'a были удалены с пластинки после его увольнения из группы в конце мая.

DAVE MUSTAINE: MEGADETH



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 124

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом