Новый альбом MEGADETH уже почти

Новый альбом MEGADETH "The Sick, The Dying And The Dead" прошёл мастеринг и «очень близок» к выпуску.



Лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о новом альбоме во время съёмок видеообращения на сайте Cameo, который позволяет пользователям нанимать знаменитостей для записи коротких персонализированных видеообращений практически на любую тему.



Обращаясь к фанату по имени Луи, который является начинающим басистом и саксофонистом, Dave сказал:



«Мы очень близки к выпуску альбома "The Sick, The Dying And The Dead". Мы его смикшировали и провели мастеринг, и мастеринг был закончен вчера. Теперь дело за лейблом, и очень скоро альбом окажется в ваших очень талантливых руках».



В недавнем интервью журналу American Songwriter Mustaine сказал, что альбом "The Sick, The Dying And The Dead" выйдет весной 2022 года. 60-летний музыкант также заявил, что заглавный трек пластинки посвящён эпидемии, но не только нынешней пандемии. В "The Sick The Dying And The Dead", представляющей собой более широкий, исторический охват болезней, мучивших человечество на протяжении всего времени, рассматриваются нынешний вирус, свиной грипп и другие эпидемии прошлых веков.



Mustaine, в частности, сказал:



«Сама песня — это историческое повествование о том, как началась чума и к чему это привело, начиная с крыс на кораблях, перевозивших болезнь, и заканчивая берегом Сицилии».



По словам Mustaine'а, музыка для "The Sick, The Dying And The Dead" была собрана из риффов и музыки, которые он хранил в архиве в течение многих лет, некоторые из них были написаны ещё в подростковом возрасте:



«Многие риффы хранились долгое время. Совершенно новая песня может быть составлена из того, что я написал в 15 или 55 лет. Если это хороший рифф, я его сохраню».



Mustaine добавил, что гитарист Kiko Loureiro и барабанщик Dirk Verbeuren участвовали в создании песен для альбома, который был записан по большей части в Нэшвилле, а Loureiro работал над своими партиями из своего дома в Финляндии.



Mustaine ещё не сообщил, кто играл на бас-гитаре на новом альбоме MEGADETH после того, как партии David'a Ellefson'a были удалены с пластинки после его увольнения из группы в конце мая.







