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Megadeth

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4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

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Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»



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Во время недавнего эпизода программы Gimme Radio "The Dave Mustaine Show" лидер MEGADETH сообщил информацию о ходе сессий записи для нового альбома:

«К счастью, мой партнёр возвращается в Нэшвилл, и мы приступим к гитарным трекам, соло и усладе для ушей, чтобы уже всё доделать. У нас, наверное, есть ещё одна... Мне осталось спеть на одной песне, а потом будет ещё одно дельце, которое я должен закончить. Помимо этого все вокальные партии на этой пластинке готовы, и сейчас самое время сосредоточиться на бэк-вокале и остальном материале с соло и, как мы говорим... Я знаю, что говорил это так много раз — "услада для ушей". Для вас, ребята, которые не знают, что это такое, объясню: это то, как всё звучит, — это липкая, сочная, сиропная фигня, которую люди используют на пластинках, и это помогает — я не знаю — сделать звучание песни лучше. Когда ты думаешь о AC/DC, ты обычно не задумываешься об ударных инструментах».

DAVE MUSTAINE Says He Only Has One More Song Left To Sing On Upcoming MEGADETH Album





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

olly71


4 апр 2021, 11:31		По моему он всё это же самое слово в слово говорил месяца два назад. Альбомы 1990- 1994 гг были полностью записаны за 2-3 месяца . Альбом 1988 г был записан вообще в паузах мирового тура а тут сидя дома без концертов уже полтора года всё никак не могут дописать . Очень чем то заняты видать.

Санчез


4 апр 2021, 12:40		olly71, не стоит забывать что они щас не те 20-30 летние пацаны, которые могли за короткий срок выдать шедевр, обоим почти по 60, Дэйву и Эллефсону, а остальным двум почти 50
+ подстраиваются под концерты и тур

Ilsingore


4 апр 2021, 12:42		Отлично, ждемс!

Blazy


4 апр 2021, 18:16		Никто не знает, когда в Мегадете заменят наконец-то этого блеющего как козел вокалиста?


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