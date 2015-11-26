сегодня



Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»



Во время недавнего эпизода программы Gimme Radio "The Dave Mustaine Show" лидер MEGADETH сообщил информацию о ходе сессий записи для нового альбома:



«К счастью, мой партнёр возвращается в Нэшвилл, и мы приступим к гитарным трекам, соло и усладе для ушей, чтобы уже всё доделать. У нас, наверное, есть ещё одна... Мне осталось спеть на одной песне, а потом будет ещё одно дельце, которое я должен закончить. Помимо этого все вокальные партии на этой пластинке готовы, и сейчас самое время сосредоточиться на бэк-вокале и остальном материале с соло и, как мы говорим... Я знаю, что говорил это так много раз — "услада для ушей". Для вас, ребята, которые не знают, что это такое, объясню: это то, как всё звучит, — это липкая, сочная, сиропная фигня, которую люди используют на пластинках, и это помогает — я не знаю — сделать звучание песни лучше. Когда ты думаешь о AC/DC, ты обычно не задумываешься об ударных инструментах».







</div>





+3 -1



( 4 ) просмотров: 1459

