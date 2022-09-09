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Megadeth

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|||| 9 сен 2022

Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?



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Dave Mustaine в рамках недавней беседы с "The Rock Show With Johnnie Walker" сказал, какую кавер-версию JUDAS PRIEST записал коллектив:

«Я и не подозревал, насколько сильно Glenn Tipton и JUDAS PRIEST повлияли на мою игру на гитаре, пока недавно не сделал кавер на песню "Delivering The Goods" со своей группой MEGADETH и не повторил все эти гитарные риффы. Для меня стало настоящим открытием, насколько сильно повлияла на меня игра Glenn'а.

Где я впервые услышал о JUDAS PRIEST? Я точно не помню — думаю, от младшего брата моего шурина. Но у меня была своя копия альбома "Sad Wings Of Destiny". И я помню, когда я жил с мамой и мы переехали к моей средней сестре — у меня три старшие сестры — и она была замужем за полицейским, который был начальником полиции в городе под названием Стэнтон в Калифорнии, США. Он вошёл в свой дом и услышал, как в спальне, которую я делил с их сыном, играет PRIEST. Это был первый раз, когда я встал на защиту металла. И когда он ушёл, знаете, что я сделал? Я снова поставил пластинку».




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9 сен 2022
V
Vatican 666
Исходник хорош. И стиль пения Халфорда на этой песне вполне подходящ для Мастейна.

просмотров: 1113

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