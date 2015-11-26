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Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов



В рамках недавнего разговора с подкастом "Fantasm" басист MEGADETH David Ellefson выразил надежду на скорое возвращение Megacruise:



«Сейчас все круизы, по понятным причинам, перенесены на следующий год. Но да — он был успешен, и фанатам он был в кайф, они прекрасно там проводили время. Так что да — я бы сказал, что они ещё будут!»



Последний круиз состоялся в октябре 2019 года, в нём принимали участие ANTHRAX, LAMB OF GOD, SUICIDAL TENDENCIES, QUEENSRŸCHE, DEATH ANGEL, TESTAMENT, DRAGONFORCE, OVERKILL, CORROSION OF CONFORMITY и другие.



















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