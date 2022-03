11 мар 2022



Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»



В рамках недавнего разговора с Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, по-прежнему ли группа планирует выпустить "The Sick, The Dying And The Dead" летом этого года:



«Я очень на это надеюсь. Я предполагаю, что это будет 8 июля. Вроде как это самая поздняя из озвученных дат. Я полагаю, что дату можно было бы немного сдвинуть, но я думаю, но это было бы хуже, чем если бы она осталась на прежнем месте. Вам нужен каждый небольшой отрезок времени, чтобы дать людям все подготовить со всем этим дерьмовым COVID. Было очень трудно отгружать что-либо, не говоря уже о выпуске пластинок».













