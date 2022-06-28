28 июн 2022



Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»



В интервью для нового выпуска Metal Hammer на вопрос о том, было ли увольнение David'a Ellefson'a из MEGADETH трудным решением, учитывая давнюю дружбу между ними, Dave Mustaine ответил следующее:



«Я сам совершал ошибки и поэтому знаю, каково это, когда тебя преследуют. Но мы должны помнить, что в MEGADETH очень много движущихся частей. Есть четыре участника группы, есть их семьи, их управляющие компании, агентства, все их техники и так далее, и так далее, и так далее.



Я могу сказать, что в прошлом я принимал решения, которые вредили безопасности группы, и я знаю, какой вред это принесло. Но я не хочу ничего говорить о тех, кто не способен защитить себя.



Боже, как же тяжело устраивать танцы с бубном вокруг всего этого...



Позвольте мне сказать следующее: это было трудное решение, и его пришлось принять. Было много людей, и я должен был принять решение, потому что, к сожалению, когда ты лидер, ты должен смириться с этим и думать, прежде всего, о музыке.



Я хотел разойтись полюбовно, никого не обидеть, не обидеть фанатов и не обидеть его. Я просто хотел двигаться дальше, и я надеюсь, что у этого джентльмена всё в порядке. Я представляю, как ему пришлось приспосабливаться, когда это произошло.



Мне было тяжело, когда я потерял работу [скорее всего, он имеет в виду, что его выгнали из METALLICA в 1983 году], но я простил его раньше, когда он подал на меня в суд, и прощу его ещё тысячу раз. Я просто больше не буду исполнять с ним музыку».

We will always be best friends.













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