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*

Megadeth

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|||| 28 июн 2022

Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»



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В интервью для нового выпуска Metal Hammer на вопрос о том, было ли увольнение David'a Ellefson'a из MEGADETH трудным решением, учитывая давнюю дружбу между ними, Dave Mustaine ответил следующее:

«Я сам совершал ошибки и поэтому знаю, каково это, когда тебя преследуют. Но мы должны помнить, что в MEGADETH очень много движущихся частей. Есть четыре участника группы, есть их семьи, их управляющие компании, агентства, все их техники и так далее, и так далее, и так далее.

Я могу сказать, что в прошлом я принимал решения, которые вредили безопасности группы, и я знаю, какой вред это принесло. Но я не хочу ничего говорить о тех, кто не способен защитить себя.

Боже, как же тяжело устраивать танцы с бубном вокруг всего этого...

Позвольте мне сказать следующее: это было трудное решение, и его пришлось принять. Было много людей, и я должен был принять решение, потому что, к сожалению, когда ты лидер, ты должен смириться с этим и думать, прежде всего, о музыке.

Я хотел разойтись полюбовно, никого не обидеть, не обидеть фанатов и не обидеть его. Я просто хотел двигаться дальше, и я надеюсь, что у этого джентльмена всё в порядке. Я представляю, как ему пришлось приспосабливаться, когда это произошло.

Мне было тяжело, когда я потерял работу [скорее всего, он имеет в виду, что его выгнали из METALLICA в 1983 году], но я простил его раньше, когда он подал на меня в суд, и прощу его ещё тысячу раз. Я просто больше не буду исполнять с ним музыку».

We will always be best friends.






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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28 июн 2022
o
overgrin
А многим не интересно слушать Твою!!!
........последняя песня просто отстой .....бессвязное пиликание и ноль мелодий....тьфу
29 июн 2022
T
Toney Moon
overgrin, .... ..... ... ....... ...... ....... .... ...
28 июн 2022
Hellg
Глядя на всё в совокупности, это было правильным решением.
Как бы это всё не выглядело со стороны.
29 июн 2022
N
NickAfon
лехше всего рассуждать с дивана. старший = руководитель предприятия где работает не он один. все взвесил и младшему показал на выход. все просто. соответственно правильно сделал. как бы это не смотрелось со стороны. а этот младшой - прост дурачок который думал что ему сойдет все с рук. пора бы слегка повзрослеть если ты работаешь в коллективе. иди слесарем и снимай видео. создай группу и снимай видео, это ж будет пушка, и успех придет. но своеобразный. среди своих кругов.

просмотров: 1409

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