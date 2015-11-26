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Megadeth

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15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

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30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

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28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

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14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»
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|||| сегодня

Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»



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В рамках беседы с Poisoned Rock басист MEGADETH David Ellefson поговорил о музыкальном вкладе в группу и о том времени, что он был вне неё:

«С MEGADETH есть три пластинки, на которых я не играл, но звучат они как MEGADETH просто потому, что лидер там Dave — он автор, он поёт, его гитарный стиль совершенно узнаваем и определён. Между нами и правда возникла некая химия, и я думаю, что это то, чего хотят фанаты, — вот почему они этого хотят. И именно поэтому, очевидно, в определённый момент для нас с Dave'ом имело смысл снова воссоединиться. И это был замечательный момент. Мы с ним пошли каждым своим путём. У него должен был быть MEGADETH, а я ушёл. Я занимался кое-чем другим. Я собирался в колледж. Я занимался другими делами, другой музыкой. И это был и правда замечательный момент, чтобы снова сойтись. И это было 10 лет назад, на 20-летнюю годовщину тура "Rust In Peace", который мы провели».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dark Medieval Times


15 окт 2020, 16:48		KappaPride

ElectricRetard


15 окт 2020, 17:54		KappaPride indeed


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