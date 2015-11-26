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Басист MEGADETH : «Между мной и Dave'ом есть химия»



В рамках беседы с Poisoned Rock басист MEGADETH David Ellefson поговорил о музыкальном вкладе в группу и о том времени, что он был вне неё:



«С MEGADETH есть три пластинки, на которых я не играл, но звучат они как MEGADETH просто потому, что лидер там Dave — он автор, он поёт, его гитарный стиль совершенно узнаваем и определён. Между нами и правда возникла некая химия, и я думаю, что это то, чего хотят фанаты, — вот почему они этого хотят. И именно поэтому, очевидно, в определённый момент для нас с Dave'ом имело смысл снова воссоединиться. И это был замечательный момент. Мы с ним пошли каждым своим путём. У него должен был быть MEGADETH, а я ушёл. Я занимался кое-чем другим. Я собирался в колледж. Я занимался другими делами, другой музыкой. И это был и правда замечательный момент, чтобы снова сойтись. И это было 10 лет назад, на 20-летнюю годовщину тура "Rust In Peace", который мы провели».













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