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Новые вина от лидера MEGADETH



Предприятие лидера MEGADETH House Of Mustaine Winery представило ещё три вина: 2017 Almost Honest Cabernet Sauvignon, 2017 Darkest Hour Syrah и новый винтажный 2019 She-Wolf Merlot Rosé. Предзаказ можно оформить по этому адресу.







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