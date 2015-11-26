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DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус



В свежем интервью для Metal Hammer лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос, будет ли новый альбом группы содержать 18 песен, как предполагалось несколько месяцев назад:



«Нет, всё не так. В самом начале у меня было 200 песен, но я просто начал сокращать этот список всё больше и больше. Мы закончим те вещи, в которых уверены. Когда вы выпускаете пластинку и у вас больше треков, чем нужно, это всё зря, а если вы выпускаете песни, которые не завершены, потому что у вас недостаточно хороших композиций, вы обманываете фанатов. Готовые песни будут выпущены; вещи, которые не доведены до ума, будут доработаны [позже] или выброшены».



Mustaine, обсуждая темы, которые вдохновляют его на создание новых текстов, сказал, что ему неинтересно писать о пандемии COVID-19, охватившей весь мир:



«Я не думаю, что буду писать о вирусе, потому что эта идея лежит на поверхности, это неинтересно. Гарантирую, что в ближайшее время будет слишком много материала об этом. Я уже видел песни со словом "Quarantine" в названии. Для меня это преходящее, сиюминутное событие. Я всегда старался писать о вечном».







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