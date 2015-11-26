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Megadeth

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28 янв 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть

27 янв 2022 : 		 Урок от лидера MEGADETH

14 янв 2022 : 		 JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH

3 янв 2022 : 		 Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?

27 дек 2021 : 		 Фрагмент нового трека MEGADETH

21 дек 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения

17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»
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Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем интервью сообщил, что выход альбома "The Sick, The Dying And The Dead", вновь перенесен — на этот раз на лето. На вопрос о том, стоит ли ждать во второй части "The Metal Tour Of The Year" выступлений в поддержку нового материала, он ответил следующее:

«Нет. Это завершение прошлого сезона, но я знаю, что официальная дата выхода нашей пластинки снова отодвинулась из-за всех этих заморочек с дистрибуцией и проблемами с доставкой продукции из одного места в другое, с заводами, производящими винил. Мы не так уж сильно зависим от винила, но просто весь процесс затянулся, так что он снова сдвинулся. Мы собираемся выпустить пластинку этим летом, и хотя я не уверен, но я полагаю, что в то время, когда она выйдет, мы отправимся в тур, который мы уже скоро анонсируем, но пока я вам не могу ничего сказать на этот счет, так как не знаю точных дат выступлений».

DAVE MUSTAINE Says New MEGADETH Album Release Has Been 'Moved Back Again' To The Summer



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