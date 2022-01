сегодня



Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем интервью сообщил, что выход альбома "The Sick, The Dying And The Dead", вновь перенесен — на этот раз на лето. На вопрос о том, стоит ли ждать во второй части "The Metal Tour Of The Year" выступлений в поддержку нового материала, он ответил следующее:



«Нет. Это завершение прошлого сезона, но я знаю, что официальная дата выхода нашей пластинки снова отодвинулась из-за всех этих заморочек с дистрибуцией и проблемами с доставкой продукции из одного места в другое, с заводами, производящими винил. Мы не так уж сильно зависим от винила, но просто весь процесс затянулся, так что он снова сдвинулся. Мы собираемся выпустить пластинку этим летом, и хотя я не уверен, но я полагаю, что в то время, когда она выйдет, мы отправимся в тур, который мы уже скоро анонсируем, но пока я вам не могу ничего сказать на этот счет, так как не знаю точных дат выступлений».







