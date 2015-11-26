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Пазлы MEGADETH выйдут осенью



Девятого октября Zee Productions выпустят пазлы MEGADETH на основе альбомов "Peace Sells…But Who's Buying?", "Rust In Peace" и "Countdown To Extinction" — каждый из них будет доступен с 500 элементами в комплекте.







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