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Megadeth

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22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH

20 май 2020 : 		 Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH

17 май 2020 : 		 DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH

16 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»

13 май 2020 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

8 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH записывает вокал

7 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH на карантине

3 май 2020 : 		 Басист MEGADETH о пандемии и термине "Megadeath"

2 май 2020 : 		 Видео с выступления MEGADETH

30 апр 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Я узнал о смерти Клиффа крайне отстойным образом»
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|||| сегодня

Пазлы MEGADETH выйдут осенью



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Девятого октября Zee Productions выпустят пазлы MEGADETH на основе альбомов "Peace Sells…But Who's Buying?", "Rust In Peace" и "Countdown To Extinction" — каждый из них будет доступен с 500 элементами в комплекте.

Official MEGADETH Jigsaw Puzzles To Be Released In October



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Saint Portnoy


22 июл 2020, 09:32		Пхххххх))))

zombi101


22 июл 2020, 11:29		500 маловато будет
имха тут минимум 5000 а лучше 10000
тогда можно собрать и повесить на стену как плакат
а так 500 ниочем невзлетит

olly71


22 июл 2020, 12:10		Что сложного распечатал обложку на принтере разрезал её на 500 кусочков и собирай развлекайся . Зачем покупать ?


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