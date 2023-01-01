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*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
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Megadeth

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19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным

26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика
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А у вас есть командир танка Dave Mustaine?



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Компания Wargaming объявила о захватывающем сотрудничестве с культовой металл-группой MEGADETH. Музыкальное внутриигровое событие под названием Metal Fest, рассчитанное на несколько проектов, привнесёт в четыре популярных продукта громовую мощь металла: World Of Tanks Modern Armor, World Of Tanks Blitz, World Of Warships и World Of Warships: Legends. Metal Fest, старт которого запланирован на 28 августа, станет настоящим пиром жанра и будет включать эксклюзивные голоса Dave'a Mustaine'a, фронтмена MEGADETH, и его товарищей по группе James'a LoMenzo, Dirk'a Verbeuren'a и Kiko Loureiro, а также множество внутриигровых элементов под брендом MEGADETH, таких как танки и военные корабли, внутриигровые миссии и квесты, интегрированные песни и многое другое.

Кульминацией этого сотрудничества станет появление культового талисмана группы — Вика Рэттлхэда, который впервые появится в видеоиграх в потрясающем 3D-изображении и с уникальным голосовым сопровождением.

Mustaine дал свои комментарии на этот счёт:

«Впервые наши образы увековечены в видеоиграх! Более того, наш талисман обрёл свой собственный раскатистый голос, что добавит в игры ещё больше металлического хаоса. Мы записали более 350 умопомрачительных голосовых реплик, и игроки почувствуют, как грянет гром, когда мы будем командовать во время сражений. У нас есть танки, у нас есть военные корабли, и мы готовы к Wargaming Metal Fest!»

Присоединиться к Wargaming Metal Fest можно на сайте megadeth.wargaming.net.

World Of Tanks Modern Armor (29 августа - 25 сентября 2023 года)

Игроки смогут выполнять задания, чтобы получить различные награды, связанные с MEGADETH. В магазине появятся два новых танка, созданные по мотивам альбомов "Peace Sells... But Who's Buying?" и "The Sick, The Dying... And The Dead!". Вик Рэттлхед появится в качестве эксклюзивного 3D-командира, а Dave Mustaine, James LoMenzo, Dirk Verbeuren и Kiko Loureiro будут добавлены в качестве 2D-командиров, каждый со своим уникальным голосовым сопровождением. Обладатели танков MEGADETH смогут насладиться двумя песнями MEGADETH ("Soldier On!" и "Peace Sells") в «Гараже», заряжающими адреналином сражений с чистой рок-мощью.

World Of Tanks Blitz (29 августа - 3 сентября 2023 г.)

Игроки World Of Tanks Blitz могут принять участие в сражениях, пройдя специальный квест MEGADETH, в котором можно получить эксклюзивные призы: статичные и анимированные маски, вдохновлённые обложками различных альбомов MEGADETH; уникальный скин танка, вдохновлённый альбомом "Peace Sells...But Who's Buying?" для Chieftain Mk. 6; аватары и коллекционные предметы. Точная копия гитары Dave'а Mustaine'a создаст особую атмосферу в Ангаре, где игроки смогут погрузиться в захватывающие сражения, пропитанные металлом.

World Of Warships PC (28 августа - 13 сентября 2023 г.)

Игроки World Of Warships будут проходить специальные миссии, чтобы получить эксклюзивных командиров! Dave Mustaine будет увековечен как командир корабля с оригинальным голосом за кадром, а Вик Рэттлхэд также присоединится к битве, отдавая приказы грозным голосом. В качестве финальной награды будет выдана мощная эмблема Death Ray, отмечающая покорителей морей настоящим металлическим титулом.

Кроме того, будут доступны два специальных набора с командирами кораблей. Игроки, получившие комплект "Megadeth: Set The Seas Afire", получат в качестве бонуса крейсер Rattlehead, созданный по мотивам обложки альбома "Rust In Peace". При игре на этом корабле вы услышите знаменитую песню "Tornado Of Souls" с того же альбома, что придаст сражениям ещё больший накал.

World Of Warships Legends (28 августа - 2 октября 2023 года)

В World Of Warships: Legends игроки получат в награду крейсер Rattlehead, управляя которым капитаны смогут получить в награду обличья Dave'a и Вика. Кроме того, игроки могут получить тематическую нашивку и флаг с логотипом группы и головой Вика, что будет демонстрировать их преданность легендам металла!




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