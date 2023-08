сегодня



А у вас есть командир танка Dave Mustaine?



Компания Wargaming объявила о захватывающем сотрудничестве с культовой металл-группой MEGADETH. Музыкальное внутриигровое событие под названием Metal Fest, рассчитанное на несколько проектов, привнесёт в четыре популярных продукта громовую мощь металла: World Of Tanks Modern Armor, World Of Tanks Blitz, World Of Warships и World Of Warships: Legends. Metal Fest, старт которого запланирован на 28 августа, станет настоящим пиром жанра и будет включать эксклюзивные голоса Dave'a Mustaine'a, фронтмена MEGADETH, и его товарищей по группе James'a LoMenzo, Dirk'a Verbeuren'a и Kiko Loureiro, а также множество внутриигровых элементов под брендом MEGADETH, таких как танки и военные корабли, внутриигровые миссии и квесты, интегрированные песни и многое другое.



Кульминацией этого сотрудничества станет появление культового талисмана группы — Вика Рэттлхэда, который впервые появится в видеоиграх в потрясающем 3D-изображении и с уникальным голосовым сопровождением.



Mustaine дал свои комментарии на этот счёт:



«Впервые наши образы увековечены в видеоиграх! Более того, наш талисман обрёл свой собственный раскатистый голос, что добавит в игры ещё больше металлического хаоса. Мы записали более 350 умопомрачительных голосовых реплик, и игроки почувствуют, как грянет гром, когда мы будем командовать во время сражений. У нас есть танки, у нас есть военные корабли, и мы готовы к Wargaming Metal Fest!»



Присоединиться к Wargaming Metal Fest можно на сайте megadeth.wargaming.net.



World Of Tanks Modern Armor (29 августа - 25 сентября 2023 года)



Игроки смогут выполнять задания, чтобы получить различные награды, связанные с MEGADETH. В магазине появятся два новых танка, созданные по мотивам альбомов "Peace Sells... But Who's Buying?" и "The Sick, The Dying... And The Dead!". Вик Рэттлхед появится в качестве эксклюзивного 3D-командира, а Dave Mustaine, James LoMenzo, Dirk Verbeuren и Kiko Loureiro будут добавлены в качестве 2D-командиров, каждый со своим уникальным голосовым сопровождением. Обладатели танков MEGADETH смогут насладиться двумя песнями MEGADETH ("Soldier On!" и "Peace Sells") в «Гараже», заряжающими адреналином сражений с чистой рок-мощью.



World Of Tanks Blitz (29 августа - 3 сентября 2023 г.)



Игроки World Of Tanks Blitz могут принять участие в сражениях, пройдя специальный квест MEGADETH, в котором можно получить эксклюзивные призы: статичные и анимированные маски, вдохновлённые обложками различных альбомов MEGADETH; уникальный скин танка, вдохновлённый альбомом "Peace Sells...But Who's Buying?" для Chieftain Mk. 6; аватары и коллекционные предметы. Точная копия гитары Dave'а Mustaine'a создаст особую атмосферу в Ангаре, где игроки смогут погрузиться в захватывающие сражения, пропитанные металлом.



World Of Warships PC (28 августа - 13 сентября 2023 г.)



Игроки World Of Warships будут проходить специальные миссии, чтобы получить эксклюзивных командиров! Dave Mustaine будет увековечен как командир корабля с оригинальным голосом за кадром, а Вик Рэттлхэд также присоединится к битве, отдавая приказы грозным голосом. В качестве финальной награды будет выдана мощная эмблема Death Ray, отмечающая покорителей морей настоящим металлическим титулом.



Кроме того, будут доступны два специальных набора с командирами кораблей. Игроки, получившие комплект "Megadeth: Set The Seas Afire", получат в качестве бонуса крейсер Rattlehead, созданный по мотивам обложки альбома "Rust In Peace". При игре на этом корабле вы услышите знаменитую песню "Tornado Of Souls" с того же альбома, что придаст сражениям ещё больший накал.



World Of Warships Legends (28 августа - 2 октября 2023 года)



В World Of Warships: Legends игроки получат в награду крейсер Rattlehead, управляя которым капитаны смогут получить в награду обличья Dave'a и Вика. Кроме того, игроки могут получить тематическую нашивку и флаг с логотипом группы и головой Вика, что будет демонстрировать их преданность легендам металла!







