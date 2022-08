сегодня



Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни



Dave Mustaine ответил на вопрос, почему группа не играет недавно выпущенные песни в рамках нынешних выступлений:



«Мы добавляем две песни в наш сет; мы добавляем "Night Stalkers" и "We'll Be Back". Надеюсь, к концу этого года мы сможем добавить и "Soldier On!". Но многое из этого диктуется поддержкой радио и вкусами слушателей. Если какие-то песни нравятся нашим поклонникам, мы добавим их в сет-лист, если сможем. Если есть песня, которую мы играем в сет-листе, а люди не реагируют на нее, что ж, очевидно, мы сделаем наоборот и уберём её из сет-листа. Это всё часть шоу-бизнеса. Многих людей это не волнует, они просто хотят зажигать».







+2 -6



( 5 ) просмотров: 1402