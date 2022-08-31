Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



31 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни

30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину

26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома

22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

10 июл 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

7 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST

6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

28 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»

24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни



zoom
Dave Mustaine ответил на вопрос, почему группа не играет недавно выпущенные песни в рамках нынешних выступлений:

«Мы добавляем две песни в наш сет; мы добавляем "Night Stalkers" и "We'll Be Back". Надеюсь, к концу этого года мы сможем добавить и "Soldier On!". Но многое из этого диктуется поддержкой радио и вкусами слушателей. Если какие-то песни нравятся нашим поклонникам, мы добавим их в сет-лист, если сможем. Если есть песня, которую мы играем в сет-листе, а люди не реагируют на нее, что ж, очевидно, мы сделаем наоборот и уберём её из сет-листа. Это всё часть шоу-бизнеса. Многих людей это не волнует, они просто хотят зажигать».




Like!+2Dislike!-6


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 авг 2022
Lord Iscariah
Новые песни на концертах играют те группы у которых старые песни хуевые.
Like!1  Dislike!1
31 авг 2022
o
olly71
Lord Iscariah, с коммерческой точки конечно верно но как же его наверняка заебло в 10 000 раз петь Писс селлс или Раст ин Пис
Like!1
31 авг 2022
P
Privateer
Lord Iscariah, не всегда, но правды много)

Maiden любят играть новое. Иногда много нового. После выхода прошлого альбома вообще по пол концерта могли уделить новому альбому, хотя лучше бы играли побольше старого, т.к. их новые альбомы как раз полная шляпа. Даже у Мастейна и Метлы последние альбомы интереснее слушать.

Ну и Kreator тоже не совсем подходит. У них много хорошего старого, но т.к. основная аудитория по статистике предпочитает слушать их альбомы 2001-2013, они их и играют. Хотя музыка у них почти всегда была очень хорошая, что в 80х, что 30 лет спустя. Пусть стиль и поменялся достаточно сильно. Хотя конечно последние 2 альбома уже слушать не так интересно. Им как раз где-то после Phantom Antichrist надо было что-то новое придумать, а то после этого альбома и развитие кончилось, и музыка все однообразнее.
31 авг 2022
d
deathstar777
Стопудов лень разучивать. Вот бы все прислушивались к фэнам как Catharsis)
Like!1  Dislike!1
31 авг 2022
P
Privateer
Вот тут меге стоит взять пример с метлы. Приятно послушать редкие песни, а у рыжего уже 30 лет сетлист на 80-90% одинаковый. Очень люблю мегу, но в основном не самые известные песни. Попав на концерт понял что больше на мегу не пойду. Слушать в 1000 раз Holy Wars и Peace Sells вместо шанса услышать что нибудь кроме A Tout Le Monde с Youthanasia - пожалуй нет.

Ну и в целом у меги концерты короткие. Максимум 1.5 часа. Поэтому и играют одни и те же 12 песен. Даже деды типа пристов часто играют концерты больше 2 часов
Like!2  Dislike!1

просмотров: 1402

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом