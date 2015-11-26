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Megadeth

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13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину
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Видео с репетиции MEGADETH



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Гитарист MEGADETH Kiko Loureiro опубликовал 24-минутный ролик, рассказывающий о репетициях к "The Metal Tour Of The Year".

Here Is More Video Of MEGADETH Rehearsing For 'The Metal Tour Of The Year'








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