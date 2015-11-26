27 дек 2021



Фрагмент нового трека MEGADETH



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в одном из своих "роликов за 300" поставил поклоннику фрагмент нового трека 'Life In Hell'.







https://starboard-media.s3.amazonaws.com/video/61c7cf49684fd0e8c69a0e53-processed.mp4





+2 -0



( 1 ) просмотров: 917

