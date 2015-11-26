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Megadeth

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|||| 27 дек 2021

Фрагмент нового трека MEGADETH



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в одном из своих "роликов за 300" поставил поклоннику фрагмент нового трека 'Life In Hell'.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


28 дек 2021, 00:09		Уффф! Пацаны, может скинемся на весь трек? Всего 1,5к / минута. В семь косых уложимся.


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