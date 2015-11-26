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Видео из тура басиста MEGADETH



Infernal TV опубликовали видеосъёмку с выступления басиста MEGADETH David'а Ellefson'а, состоявшегося 15 декабря в Лейкленде, штат Флорида. Концерт прошёл в рамках тура "Basstory", во время которого David играет на басу и вспоминает детали своей борьбы и триумфа во имя рок-н-ролла.















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