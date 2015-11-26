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Megadeth

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10 янв 2019 : 		 Видео из тура басиста MEGADETH

6 янв 2019 : 		 MEGADETH готовят сюрприз

30 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной

21 ноя 2018 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

7 ноя 2018 : 		 Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND

6 ноя 2018 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

27 сен 2018 : 		 MEGADETH запускают собственный круиз

20 сен 2018 : 		 MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии

5 сен 2018 : 		 Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame

28 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»

24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

16 авг 2018 : 		 Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой

14 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»

26 июл 2018 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

27 июн 2018 : 		 Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH

25 июн 2018 : 		 MEGADETH посвятили песню Винни Полу

19 июн 2018 : 		 Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4

14 июн 2018 : 		 MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"

31 май 2018 : 		 Репетиционное видео гитариста MEGADETH

26 май 2018 : 		 Фрагмент переиздания MEGADETH

17 май 2018 : 		 Акустика от лидера MEGADETH

8 май 2018 : 		 Лидер MEGADETH исполняет "Symphony Of Destruction"
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Видео из тура басиста MEGADETH



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Infernal TV опубликовали видеосъёмку с выступления басиста MEGADETH David'а Ellefson'а, состоявшегося 15 декабря в Лейкленде, штат Флорида. Концерт прошёл в рамках тура "Basstory", во время которого David играет на басу и вспоминает детали своей борьбы и триумфа во имя рок-н-ролла.



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