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Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST



Dave Mustaine был крайне недоволен работой техников JUDAS PRIEST, которые мешали ему выступать на фестивале Barcelona Rock Fest второго июля, — видео доступно ниже.







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