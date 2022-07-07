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*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
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*

Megadeth

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Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST



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Dave Mustaine был крайне недоволен работой техников JUDAS PRIEST, которые мешали ему выступать на фестивале Barcelona Rock Fest второго июля, — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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7 июл 2022
father
Нихера не понял, чё там ему не понравилось
Like!1
7 июл 2022
T
ThrashCrow
Какой же он всё-таки урод... Как человек, проработавший на концертах 10 лет, могу сказать, что каждый выкладывается на 100%. Попробуй сделать всё идеально, когда день поминутно расписан, толпа ревëт, мимо тебя мотается куча людей.. . Неиют чтобы подойти и вежливо спросить, что произошло. Может там быди перебои с током или кабель пришёл в негодность, в чём нет ничьей вины...

В общем, крайне неприятный человек...
Like!2
7 июл 2022
ElectricRetard
Да он на позитиве вроде, вон как улыбается. Ну поматерил чутка, этож ебучий Дейв, ебать его в сраку.
  Dislike!1
7 июл 2022
R
Rutger
Сколько помню, гавкает только на техников, охранников и фэнов. На кого-то повыше статусом, видимо, ссыкотно.
Like!1
7 июл 2022
R
R0ck_N_R0lla
да там просто фредгитарец подошел и со словами "это просто хлеб какой то, рифф должен звучать как то так" отключил рыжего и попытался подключить свой гитарку

просмотров: 1149

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