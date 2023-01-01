сегодня



Как лидер MEGADETH попал в танк



Dave Mustaine в интервью Screen Rant ответил на вопрос о том, как сложилось сотрудничество с Wargaming:



«Хотел бы я знать, как именно сложилась цепочка событий, но ко мне обратились через менеджмент. Они сказали, что поговорили с кем-то, и, как я уже сказал, — курица или яйцо — не знаю, что было первым, но как только дело дошло до меня, это уже не имело значения, потому что фактор крутости был налицо, и я хотел этим заняться. Некоторые из подобных игр очень успешны, но они предназначены для людей, у которых нет жизни; сидеть и строить иглу и тому подобное — не так я представляю себе развлечения. Мне нравится взаимодействовать с другими людьми и при этом получать определённую пользу. Как в случае с моими боевыми искусствами, если бы там не было системы ранжирования, я не знаю, сколько людей действительно занимались бы этим. Потому что во многом это связано с уважением, которое вы получаете, имея на своём теле что-то, что показывает другим людям: "Мне не нужно открывать рот, но я лучше тебя". И это только в боевых искусствах, ты не получишь пояс за то, что занимаешься домашним хозяйством, например: "Я пеку печенье лучше тебя, Девен, у меня чёрный фартук". [Смеётся]».



Mustaine остановился на «факторе крутости», который, по его словам, присутствует в Wargaming:



«Начнём с истории. Это одна из тех игр, которые пережили различные этапы появления и исчезновения других игрушек. Меня очень удивила инфраструктура, когда я увидел, сколько людей было вовлечено в этот процесс и насколько отлаженным был механизм бизнеса Wargaming. Я знал их по их рекламному ролику Арнольда Шварценеггера; я увидел его и подумал, что это отличная реклама. У нас была своя история с Арнольдом в фильме "Последний герой боевика", и я помню, что подумал: "Чёрт, если это достаточно хорошо для Арнольда, то это достаточно хорошо и для нас". Графика оказалась великолепной — она по-настоящему поражает воображение. Мне нравится, что я выгляжу немного моложе и немного щеголеватее. Пока всё замечательно, и я с нетерпением жду момента, когда смогу погрузиться в игру и поиграть в неё со своими друзьями».







+2 -0



просмотров: 685

