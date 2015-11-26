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Megadeth

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|||| 28 авг 2021

Лидер MEGADETH приглашает за кулисы



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine опубликовал видеотур по закулисью "The Metal Tour Of The Year".



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Умник


29 авг 2021, 01:11		Было бы забавнее, если бы туда приглашал их бывший басист

gravitgroove


29 авг 2021, 04:39		idi na hooi, стаpый клоун

Санчез


29 авг 2021, 05:32		Лидер MEGADETH приглашает за кулисы...чтобы вы ему посасали или он вам даст пезды


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