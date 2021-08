28 авг 2021



Лидер MEGADETH приглашает за кулисы



Лидер MEGADETH Dave Mustaine опубликовал видеотур по закулисью "The Metal Tour Of The Year".





https://starboard-media.s3.amazonaws.com/video/6125c51e6dcf3c001d9a9608.mp4





