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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
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Megadeth

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Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект



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Бывшие участники MEGADETH David Ellefson (бас) и Jeff Young (гитара) недавно объявили о первых четырёх концертах тура KINGS OF THRASH "The MEGA Years". К ним присоединится ещё один бывший участник MEGADETH — Chris Poland (гитара).

Проект KINGS OF THRASH, в состав которого также входят барабанщик Fred Aching и гитарист/вокалист Chaz Leon, исполнит классические альбомы MEGADETH "Killing Is My Business... And Business Is Good!" и "So Far, So Good... So What!" целиком.

В новом интервью Томасу С. Орвату-младшему из Rock Interview Series Young'a спросили, какой была реакция на проект от лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a, на что он ответил:

«Нам до этого нет никакого дела. Я не обращаю внимания. Я не обращал внимания и не следил за MEGADETH с тех пор, как, кажется, пару раз слышал альбом "Rust In Peace", а затем то, что можно было услышать по радио или в прессе.

Для нас это не злой умысел или месть, это чествование музыки, частью которой мы все были, которую мы помогли создать. И нам нравится это делать.

Нам говорили: "Вы должны это сделать". А мы ответили: "Да, вы правы. Мы должны это сделать". Это беспроигрышный вариант — и для нас, и для [Mustaine'a], потому что идут отчисления за выступления, за всё... Если бы мы включили концертные треки, он бы на этом заработал. Это продвижение альбомов, которые, надеюсь, фанаты купят, а значит, он получит деньги в свой карман. Особенно от "Killing Is My Business", я думаю, что многие люди вернутся и захотят заново открыть для себя этот альбом после этого тура.
Для нас главное — это позитив. Мы все находимся в этом моменте — мы живём в этом моменте и не загадываем дальше. Мы не читаем комментарии в интернете и тому подобную ерунду. Потому что мы знаем, чего хотим. И наши намерения позитивны. Нам нравится играть вместе. Мы знаем, что создаём оригинальную музыку. Нам не нужно выезжать на чьём-то успехе. Этого хотели фанаты, а мы хотим дать фанатам то, чего они хотят».

На вопрос, считает ли он, что MEGADETH заслуживают оказаться в Зале славы рок-н-ролла, Jeff ответил:

«Это забавно. Несколько лет назад я получил письмо от Dave'a Mustaine'a. В моём архиве подкаста "Music Without Boundaries" есть эпизод под названием "I Got A Letter", и я читаю это письмо. И я рассказываю всякие истории. Так что если люди хотят услышать ужасные подробности, они могут найти этот эпизод. Он думал, что их собираются ввести в Зал славы пару лет назад. Может быть, так и будет. Он хотел, чтобы я был там. И как бы ни было здорово быть там, я не думаю, что захочу разделить то же энергетическое пространство с таким человеком».

Возвращаясь к шоу KINGS OF THRASH, Jeff добавил:

«Круто то, что Ellefson, Poland и я можем заниматься этим делом без токсичности в комнате. Кто бы мог подумать, что всё так обернётся? Это одна из тех вещей, от которых мы просто не можем отказаться, это так здорово. И звучит всё круто. Каждый раз, когда мы выходим с репетиции, мы просто в восторге... Тогда у нас не было такой музыкальности, поэтому иметь роскошь и возможность играть эти песни спустя годы, когда мы выросли как музыканты и как люди, это самое крутое, что когда-либо было. Я не могу поверить, что это вообще происходит. Я целую землю каждый день. Мы с Chris'ом хорошо дополняем звучание друг друга».




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20 сен 2022
WahrandPhain
- какие творческие планы, Дэвид?
- МНЕ НЕТ НИКАКОГО ДЕЛА ДО МАСТЕЙНА!1
- ваш новый про...
- МНЕ АБСОЛЮТНО ПЛЕВАТЬ, ЧТО ДЕЙВ ДУМАЕТ ОБО МНЕ!1
- в своих новых песн...
- МНЕНИЕ ЛИДЕРА МЕГАДЕТ МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, ЯСНО!!1?
20 сен 2022
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resurgamresponses
отчисления идут, реклама альбомам идет. что скажет Мегадейв? СПАСИБА!

просмотров: 454

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