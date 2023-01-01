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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*THE AGONIST всё 17
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Megadeth

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16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

9 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»

25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

3 мар 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty

28 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH

27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

22 фев 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

20 фев 2023 : 		 Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху

20 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал

14 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH

12 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок

9 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»

8 фев 2023 : 		 MEGADETH кинули автора обложки?
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MEGADETH порешали с иском



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Как сообщает The Hollywood Reporter, MEGADETH урегулировали спор по поводу обложки последнего альбома группы "The Sick, The Dying... And The Dead!".

Три месяца назад нью-йоркский иллюстратор и дизайнер Брент Эллиотт Уайт, создавший обложку для "The Sick, The Dying... And The Dead!", подал иск против группы, утверждая, что он не получил оплаты или компенсации за свою работу.

В прошлый четверг (11 мая) стороны подали совместное уведомление об урегулировании, в котором сообщили суду, что "стороны достигли принципиального соглашения о разрешении данного иска". Они намерены подать соглашение о прекращении дела в течение 30 дней.

Адвокат Уайта Мэтью Кейв из Kibler Fowler & Cave в пятницу (12 мая) подтвердил The Hollywood Reporter, что "дело было решено полюбовно".




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