MEGADETH порешали с иском



Как сообщает The Hollywood Reporter, MEGADETH урегулировали спор по поводу обложки последнего альбома группы "The Sick, The Dying... And The Dead!".



Три месяца назад нью-йоркский иллюстратор и дизайнер Брент Эллиотт Уайт, создавший обложку для "The Sick, The Dying... And The Dead!", подал иск против группы, утверждая, что он не получил оплаты или компенсации за свою работу.



В прошлый четверг (11 мая) стороны подали совместное уведомление об урегулировании, в котором сообщили суду, что "стороны достигли принципиального соглашения о разрешении данного иска". Они намерены подать соглашение о прекращении дела в течение 30 дней.



Адвокат Уайта Мэтью Кейв из Kibler Fowler & Cave в пятницу (12 мая) подтвердил The Hollywood Reporter, что "дело было решено полюбовно".







