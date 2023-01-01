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Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»



В рамках интервью с Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, как ему работается с Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND):



«Он просто великолепен. И я в восторге от того, что нового принес с собой Teemu. И это удивительно, потому что он играет очень похоже на [бывшего гитариста MEGADETH] Marty [Friedman]. И все это очень увлекательно. В некоторые моменты я просто закрываю глаза во время сета и слышу, как исполняются эти песни, будь то Kiko в прошлом или Teemu сейчас, это звучит просто волшебно, потому что парни выучили свои партии, и они не просто выходят на сцену и просто бренчат на гитаре; они действительно выучили соло некоторых виртуозов, с которыми я играл на протяжении своей карьеры»







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