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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
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Megadeth

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27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»

9 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

6 сен 2023 : 		 Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH

3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH

19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
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Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»



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В рамках интервью с Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, как ему работается с Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND):

«Он просто великолепен. И я в восторге от того, что нового принес с собой Teemu. И это удивительно, потому что он играет очень похоже на [бывшего гитариста MEGADETH] Marty [Friedman]. И все это очень увлекательно. В некоторые моменты я просто закрываю глаза во время сета и слышу, как исполняются эти песни, будь то Kiko в прошлом или Teemu сейчас, это звучит просто волшебно, потому что парни выучили свои партии, и они не просто выходят на сцену и просто бренчат на гитаре; они действительно выучили соло некоторых виртуозов, с которыми я играл на протяжении своей карьеры»




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