Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»



DAVID ELLEFSON решил внести ясность относительно вклада в историю группы Ли Рауха:



«Я хочу выразить соболезнования по поводу смерти нашего друга и бывшего барабанщика MEGADETH Ли Рауха. Он был прекрасным молодым человеком с большими амбициями (и ещё большей барабанной установкой!), который был нашим барабанщиком с конца 1983 года, после того как наш первый барабанщик Dijon Carruthers покинул группу осенью 1983 года. Ли присоединился к нам вскоре после этого и был в концертном составе группы вместе со мной, Dave'ом и Kerry King'ом, когда мы дебютировали с нашей группой на первых концертах в окрестностях залива Сан-Франциско в феврале и апреле 1984 года.



Однако существует некоторая дезинформация о демо-записи "Last Rites". Ли никогда не делал студийных записей с группой. Демо "Last Rites", которое можно найти в Интернете, было на 100 % записано его преемником, другим нашим покойным братом, Гаром Самуэльсоном на барабанах. Это демо из трёх песен было записано в составе из трёх человек: меня, Dave'a и Гара летом 1984 года. Наш тогдашний менеджер Джей Джонс привлёк Гара к работе вскоре после ухода Ли из группы в апреле 1984 года, так как он финансировал запись демо во время нескольких ночных сессий в Hitman Studios в Голливуде. Мы продолжали выступать втроём летом и осенью того года, пока Джей не помог привести в группу Chris'a Poland'a несколько месяцев спустя, когда мы в декабре 1984 года отправились в студию Indigo Ranch в Малибу, Калифорния, чтобы начать запись нашего дебютного альбома "Killing is my Business... and Business is Good" для Combat Records. Остальное, как говорится, история...



В завершении скажу, что некоторые друзья Ли связались со мной, чтобы сообщить, что он прожил хорошую жизнь как человек Веры в Огайо, откуда он был родом, и откуда переехал в Лос-Анджелес в 80-х. Приятно слышать, что он прекрасно завершил свой жизненный путь... Пусть теперь он покоится с миром».



В 1984 году Раух покинул MEGADETH из-за внутреннего конфликта и был заменён Самуэльсоном. После ухода из MEGADETH Раух выступал на концертах с DARK ANGEL, но так ничего и не записал с группой. Он также был членом группы WARGOD, которую основала гитаристка Michelle Meldrum.











