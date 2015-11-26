сегодня



Крипта от MEGADETH



Группа MEGADETH выпустила свою официальную криптовалюту $MEGA. Покупая, храня и совершая сделки с $MEGA, поклонники MEGADETH получат доступ к эксклюзивным и премиальным предложениям. Члены Cyber Army, официального фан-клуба MEGADETH, которые также владеют $MEGA, получат дополнительные эксклюзивные возможности, права доступа и выгодные предложения. Члены Cyber Army премиум-класса и Digital Cyber Army автоматически получают несколько бесплатных $MEGA. Подробности на Megadeth.com







+0 -0



просмотров: 195

