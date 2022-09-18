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Лидер MEGADETH — о рождении текстов



Dave Mustaine в рамках "The LA Lloyd Podcast" рассказал о создании текстов для песен MEGADETH:



«Работа над песнями продолжается до последнего момента. Лирика — это совсем другая тема, потому что я сторонник соблюдения грамматики. И часто я возвращался назад, смотрел на свои тексты и думал: "Боже, что это такое? Ты четвероклассник?" Потому что некоторые грамматические правила, пунктуация и прочее не работают. Но мне очень помогает вернуться и посмотреть на то, что я написал, и извлечь из этого уроки, потому что порой я пою песню в образе. Многие песни посвящены отношениям, поэтому часто, если я пою песню, я могу быть собой или кем-то другим. Неважно».



На вопрос о том, бывали ли ситуации, когда каденция, содержащая идеальную грамматику, не соответствовала тому, что он хотел сказать в тексте, Mustaine ответил:



«Нет. Дело в том, что если я пытаюсь написать текст, я достаточно хорошо знаю королевский английский, так что если я хочу использовать слово, которое не подходит, я с уверенностью могу сказать, что знаю синоним для данного слова».







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