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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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*

Megadeth

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Лидер MEGADETH — о рождении текстов



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Dave Mustaine в рамках "The LA Lloyd Podcast" рассказал о создании текстов для песен MEGADETH:

«Работа над песнями продолжается до последнего момента. Лирика — это совсем другая тема, потому что я сторонник соблюдения грамматики. И часто я возвращался назад, смотрел на свои тексты и думал: "Боже, что это такое? Ты четвероклассник?" Потому что некоторые грамматические правила, пунктуация и прочее не работают. Но мне очень помогает вернуться и посмотреть на то, что я написал, и извлечь из этого уроки, потому что порой я пою песню в образе. Многие песни посвящены отношениям, поэтому часто, если я пою песню, я могу быть собой или кем-то другим. Неважно».

На вопрос о том, бывали ли ситуации, когда каденция, содержащая идеальную грамматику, не соответствовала тому, что он хотел сказать в тексте, Mustaine ответил:

«Нет. Дело в том, что если я пытаюсь написать текст, я достаточно хорошо знаю королевский английский, так что если я хочу использовать слово, которое не подходит, я с уверенностью могу сказать, что знаю синоним для данного слова».




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18 сен 2022
o
olly71
ну тесты у него надо признать не самые глупые . Даже на первых альбомах .
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18 сен 2022
WahrandPhain
olly71, как будто кто-то их читает)

просмотров: 619

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