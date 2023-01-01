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Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty



В рамках интервью Roppongi Rocks у Dirk'a Verbeuren'a спросили, какие у него ощущения от совместного выступления с Marty Friedman'ом, на что он ответил:



«Он очень своеобразный и безумный. Marty был просто душкой, и кажется, что он ничуть не изменился за годы, прошедшие после ухода из MEGADETH. Для него было абсолютно естественно вернуться и играть с нами. У него по-прежнему есть звук Marty, и было просто удивительно стать свидетелем и частью происходящего. Фанаты были возбуждены. Например, можно было почувствовать рёв перед гитарным соло "Tornado Of Souls", и это было просто круто лицезреть. Была по-настоящему приятная атмосфера. А когда Dave и Marty обменивались воспоминаниями, было просто чудненько. Так что да, это был весёлый вечер, который я вряд ли забуду в ближайшее время».







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