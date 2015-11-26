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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»



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Басист MEGADETH в очередном интервью рассказал о том, как идёт процесс сочинения и записи нового материала:

«Это был долгий [смеётся] — это был долгий процесс. Интересно, что когда оглядываешься в прошлое, понимаешь: всё это часть истории. А альбом — это просто фотоснимок, который рассказывает историю. Каждая песня — это моментальный снимок — это маленькие виньетки и маленькие истории, а их дюжина составляет альбом.

Очевидно, что во время [процесса сочинения песен для] альбома MEGADETH номер 16 многое произошло в нашей жизни — у нас был запланирован большой тур с Ozzy Osbourne'ом в прошлом году, но он был отложен. А в последние месяцы мы узнали больше о здоровье Ozzy, и почему так случилось. Он отдал всё в своей жизни делу рок-н-ролла. А в MEGADETH у Dave'a Mustaine'a в прошлом году был рак горла, и у нас случилось "обнуление". Но благодаря этому мы продолжили писать — как все вместе в Нэшвилле в прошлом году, так и индивидуально, делая что-то и коллективно и по отдельности, и как бы оттачивая и совершенствуя песни.

Песни MEGADETH — не из тех вещей, которые сочиняются за день, и мы можем быстро набросать их на в рамках группового джема. Мы не из таких.

Самые значительные альбомы, которые у нас были, потребовали много времени [на своё создание] — "Countdown To Extinction", "Youthanasia", "Peace Sells", "Rust In Peace". Те альбомы, которые действительно выделялись в каталоге, — даже " Cryptic Writings" — это те, которым мы уделили время. И даже на этой записи, я помню, когда мы только начинали в 2018 году, Dave сказал: "У меня есть ощущение, что в последнее время мы вроде как только отправились в студию, сделали запись и прямиком отправились в турне. Но сейчас я хочу потратить время, чтобы просто послушать — сидеть и слушать, действительно впитывать это, потратить время на то, чтобы внести изменения, которые нам нужно сделать, и написать или переписать и приукрасить песни, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал". И я и правда ощущаю, что этот альбом — наверняка из таких. Честно говоря, "Dystopia" тоже был таким. И вы можете сказать: он выиграл нам "Грэмми", он отправил нас по всему миру на внушительные три года, хотя по правде почти четыре. И ты можешь сказать подобное, когда уже прошло время, и ты знаешь, что и как случилось.

В альбоме под номером 16 для MEGADETH есть пласт очень интригующих историй. И я рад, что это продолжается, я рад, что сейчас всё движется вперёд. У нас ещё есть время — наверное, год — до того, как он выйдет. Так что есть ещё много историй, которые нужно рассказать».

DAVID ELLEFSON Says MEGADETH





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