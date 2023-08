сегодня



MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH



MARTY FRIEDMAN вновь присоединился на сцене к MEGADETH — на этот раз в рамках Wacken Open Air 2023 и исполнил "Trust", "Tornado Of Souls", "Symphony Of Destruction" и "Holy Wars... The Punishment Due".







