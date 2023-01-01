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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
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*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
*Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT 13
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 12
*Пополнение в NERVOSA 11
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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
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Megadeth

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22 фев 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

20 фев 2023 : 		 Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху

20 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал

14 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH

12 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок

9 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»

8 фев 2023 : 		 MEGADETH кинули автора обложки?

8 фев 2023 : 		 Стрим от MEGADETH

9 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»

30 дек 2022 : 		 Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"

30 дек 2022 : 		 Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"

24 дек 2022 : 		 CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH

22 дек 2022 : 		 CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH

16 дек 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

13 дек 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»

7 дек 2022 : 		 Архивы Ника Менцы

6 дек 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

23 ноя 2022 : 		 JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»

22 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать

18 ноя 2022 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

17 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми

2 ноя 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

30 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

21 окт 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

13 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»
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|||| сегодня

Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH



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MEGADETH выпустили цифровой сингл "Delivering The Goods".

WeвЂ™ve recorded our own rendition of Judas PriestвЂ™s вЂњDelivering the GoodsвЂќ to celebrate their induction into the 2022 Rock & Roll Hall of Fame. Stream the track now wherever you listen to music. https://t.co/F2fCMNUrlOpic.twitter.com/1Zndf3vnWl






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