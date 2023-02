сегодня



Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH



MEGADETH выпустили цифровой сингл "Delivering The Goods".









We’ve recorded our own rendition of Judas Priest’s “Delivering the Goods” to celebrate their induction into the 2022 Rock & Roll Hall of Fame. Stream the track now wherever you listen to music. https://t.co/F2fCMNUrlO pic.twitter.com/1Zndf3vnWl





+1 -0



просмотров: 544