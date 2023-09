19 сен 2023



Нереализованное демо Ника Менцы



Robert S. Bolger поделился следующим сообщением:



«Я просматривал архивные аудиофайлы Ника, которые не заметил в прошлом, и наткнулся на папку под названием Monstrous. В ней я обнаружил 10 неизданных демо-треков с названиями 'Last In Line', 'Hollow', 'Out Of Control', 'Down', 'Gleaming', 'Prove My Worth', 'Everything Is Fine', 'Naked All Over', 'Dreamers' и 'Big Shots'.



Насколько мне известно, Monstrous - это название проекта, а вся музыка к песням была написана, спродюсирована и записана Ником Менцой и гитаристом / автором-исполнителем Erik Weber в 2005 году в студии Менцы Disintegrator Studios в Студио-Сити, Калифорния.



Ник также сыграл на бас-гитаре в песне "Last In Line". Эти песни никогда не выходили в свет, поэтому их можно услышать впервые.



Демо-трек "Down" длительностью 2 минуты 10 секунд представляет собой олдскульный альтернативный хэви-рок с агрессивными громоподобными ударными от Менцы и запоминающимся чистым мелодичным вокалом, наполненным гармониями и мелодиями от Weber, а также скрипучими гитарами с пониженной настройкой».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 508