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|||| 19 сен 2023

Нереализованное демо Ника Менцы



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Robert S. Bolger поделился следующим сообщением:

«Я просматривал архивные аудиофайлы Ника, которые не заметил в прошлом, и наткнулся на папку под названием Monstrous. В ней я обнаружил 10 неизданных демо-треков с названиями 'Last In Line', 'Hollow', 'Out Of Control', 'Down', 'Gleaming', 'Prove My Worth', 'Everything Is Fine', 'Naked All Over', 'Dreamers' и 'Big Shots'.

Насколько мне известно, Monstrous - это название проекта, а вся музыка к песням была написана, спродюсирована и записана Ником Менцой и гитаристом / автором-исполнителем Erik Weber в 2005 году в студии Менцы Disintegrator Studios в Студио-Сити, Калифорния.

Ник также сыграл на бас-гитаре в песне "Last In Line". Эти песни никогда не выходили в свет, поэтому их можно услышать впервые.

Демо-трек "Down" длительностью 2 минуты 10 секунд представляет собой олдскульный альтернативный хэви-рок с агрессивными громоподобными ударными от Менцы и запоминающимся чистым мелодичным вокалом, наполненным гармониями и мелодиями от Weber, а также скрипучими гитарами с пониженной настройкой».

NICK MENZA - Hear Late MEGADETH Drummer's Unreleased "Down" Demo Featuring Vocalist / Guitarist ERIK WEBER




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20 сен 2023
olly71
Down интересней всего того дерьма что он записал на своём сольнике LIFE AFTER DEATH от 2002 года

просмотров: 508

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