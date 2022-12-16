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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
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Megadeth

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25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

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20 сен 2022 : 		 Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект

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|||| 16 дек 2022

Новое видео MEGADETH



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"Chapter V: Killing Time", новое видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sick, The Dying... And The Dead!".






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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16 дек 2022
Red One
Клип плохо снят, вокал фейспалм. Интересно на ютубе есть видосы, типа песни Мегадет с нормальным вокалом, типа как St.Anger с нормальным малым барабаном? Пойду посмотрю.
17 дек 2022
Nord61
Red One, вокал у рыжего всегда был отвратный, портит всё впечатление. Из-за него лично мне трудно слушать Мегадет (при том, что годной музыки у них хватает).
17 дек 2022
Lord Iscariah
Спасибо, Рыжий.
> Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране.
17 дек 2022
Darkside.ru Member
B
Blindman
Lord Iscariah, у вас всех обострение сегодня? Пятое видео такое, только сейчас прочухали...

просмотров: 508

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