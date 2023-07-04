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*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 14
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Megadeth

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Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»



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В новом интервью для подкаста "Scars And Guitars" David Ellefson вновь рассказал о своём увольнении из MEGADETH более двух лет назад, всего через несколько дней после того, как в интернете были опубликованы откровенные видеозаписи с участием басиста. В частности, David сказал:

«Когда мне пришлось уйти из MEGADETH, многие звонили мне и говорили: "Боже мой. Это так ужасно". А я отвечал: "Поверь мне, это не так". [Смеётся]. Это действительно не так. Я был готов к этому. Я не думал, что всё сложится таким образом, я не ожидал подобного. Но тот факт, что это произошло, меня не огорчил. Я смирился с этим. Потому что я знал, что впереди ещё одно путешествие, и оно не начнётся, пока я не завершу старое.

Когда ты в группе, ты находишься в определённой обстановке и должен играть в компании, разделяя их взгляды.

В той группе было много всего, с чем я не был согласен. Многое в той группе было основано на обиде и переживаниях из-за увольнения [лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a] из METALLICA. Это ко мне не относилось. Я всегда был фанатом METALLICA и подружился с этими ребятами. Я благодарен этой группе и этим джентльменам за то, что они сделали для всех нас, и я думаю, что они заслуживают самых больших почестей. Поэтому мне было тяжело находиться в группе, в которой всегда был свой взгляд на эту ситуацию, но я не был с ним согласен. Так что я соглашался с ними, чтобы ужиться, но теперь мне не нужно этого делать. И теперь я могу идти своим собственным путём. Вот мои слова, теперь это моя история. И, возможно, события, которые произошли пару лет назад, мне нужны были для того, чтобы рассказать свою собственную историю. Потому что когда ты уходишь из группы, все на тебя злятся, тебя ненавидят: "Да пошёл ты. Ты ушёл из моей любимой группы". Но когда тебя вышвыривают... И я не ищу сочувствия. Вы не должны меня жалеть. Но самое интересное — как это произошло... Это было достаточно заметно... Все подумали: "Хорошо, ну, что будет дальше?" А я просто старался быть верным своему сердцу, следовать своему пути».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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4 июл 2023
WahrandPhain
дрочила прошла через все стадии отрицание, теперь принятие, правда творческая смерть наступила раньше)
4 июл 2023
Lord Iscariah
Я был готов к этому, поэтому дрочил максимально яростно и при любой возможности.
Like!2
4 июл 2023
K
Kawazu
Задрочили уже эти новости про Элефсона)) "Бывший из Megadeth" - звучит так как будто он бывший муж Мастейна.
4 июл 2023
G
Gleb Monster
Мыло мыло
Шило шило
Радио весь день пиздило!
(с) Яков Хренов

просмотров: 516

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