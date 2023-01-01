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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
*Новое видео PRIMAL FEAR 13
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*

Megadeth

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|||| 22 июл 2023

SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»



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В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice бывший барабанщик MEGADETH Shawn Drover высказался по поводу репутации Dave'a Mustaine'a как одной из самых противоречивых личностей в металле. На вопрос о том, почему, по его мнению, лидер MEGADETH так часто предстаёт в столь негативном свете, Shawn ответил так:

«Я думаю, что частично это может быть связано с его политическими взглядами в тот или иной момент. Вы же знаете, как это бывает — политика и религия, безусловно, могут задеть людей. Это, я бы сказал, может быть одной из причин. Но я никогда не давал никаких комментариев по этому поводу».

Shawn, который в настоящее время занимается продвижением дебютного альбома своего проекта WITHERING SCORN, продолжил:

«Кто знает? Всегда найдутся диванные аналитики, которые будут говорить о чём-то гадости. И многое из этого вырывается из контекста. То, что я скажу, наверняка попадёт на какой-нибудь сайт, где будет написано: "Shawn сказал это". Это делается для того, чтобы создать продающийся заголовок. Это называется "кликбейт". Это просто музыка, чувак».

Drover, который в течение десяти лет был барабанщиком MEGADETH, сказал, что он с удовольствием вспоминает годы работы в легендарной трэш-металл-группе:

«У меня остались только хорошие воспоминания и хорошие слова. Если бы не эта группа, мы бы сегодня с вами не разговаривали — я гарантирую это... Мне нечего сказать об этом, кроме хорошего. Так что я очень благодарен».




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