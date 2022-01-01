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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 32
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Megadeth

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30 дек 2022 : 		 Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"

30 дек 2022 : 		 Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"

24 дек 2022 : 		 CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH

22 дек 2022 : 		 CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH

16 дек 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

13 дек 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»

7 дек 2022 : 		 Архивы Ника Менцы

6 дек 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

23 ноя 2022 : 		 JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»

22 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать

18 ноя 2022 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

17 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми

2 ноя 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

30 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

21 окт 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

13 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»

9 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»

7 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом

4 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH

3 окт 2022 : 		 Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом

1 окт 2022 : 		 Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году

28 сен 2022 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a

26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"
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|||| сегодня

Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"



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Гитарист MEGADETH Kiko Loureiro опубликовал 37-минутное видео, в котором демонстрирует соло из "We'll Be Back".




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