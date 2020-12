сегодня



DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»



Во время появления в подкасте фронтмена MACHINE HEAD "No Fuckin" Regrets With Robb Flynn" басист MEGADETH David Ellefson рассказал о первом прослушивании дебютного альбома METALLICA "Kill 'Em All" вместе с Dave'ом Mustaine'ом, фронтменом MEGADETH и бывшим участником METALLICA, всего лишь через три месяца после того, как Mustaine был изгнан из METALLICA:



«Запись была выслана нам [по почте]. Я помню, [тогдашний гитарист MEGADETH] Грег [Handevidt] — он в деталях помнил, как сидел в течение часа в тишине, или 38 минут, открыл коробку, посмотрел на пластинку, снял термоусадочную пленку и положил её на проигрыватель. Откровенно говоря, это был странный момент, потому что мы с Greg'ом сказали: "Боже мой! Тот самый момент". Это похоже на тот случай, когда ты видишь свою бывшую с кем-то другим. Мы сидели и слушали песни. [Dave] слушал, просто безмолвно смотрел на динамики, изучал песни. И я помню, как мы с Грегом сидели рядом с ним, нервничали и думали: "Боже мой! Какой будет реакция на всё это?" И я помню, как он сказал: "Чёрт возьми, он спёр мои соло". Это была первая реакция Dave'a — что Kirk [Hammett] играл его соло. Они были не один в один, но очень похожи.



Я помню, что Dave воспринял эти соло очень близко к сердцу. На тот момент эти песни [METALLICA] были, по крайней мере, хорошо известны в районе залива [Сан-Франциско], и люди были в курсе, что есть эти песни, ["No Life 'Til Leather"] демо продавалось тогда, так что люди знали о нём. Dave определённо поставил штамп на этом, и жребий был брошен на демо "No Life 'Til Leather". И вы знаете, как Dave играет, — как он играет вечер за вечером. Это написанная часть песни. Это не какое-нибудь рекламное, грувовое джем-соло. То, что было записано, это навсегда: это именно то, как он играет вечер за вечером. Так что для Дэйва соло было частью композиции — это не была блюзовая импровизация. А потом он увидел, как были написаны выходные сведения, — это были песни, которые написал и принёс Дэйв, а теперь его оттуда вычеркнули. Так что, наверное, это очень похоже на развод. Он был в бешенстве. И в этот момент я подумал: "О Боже". Вот она, реальность. И, конечно же, я подумал: "Что в этом такого? У нас своя группа. Мы занимаемся своим делом". Но в то же время мы должны быть уважительными. Это был Dave, которого выгнали из серьёзной группы, о которой мы ещё не слышали, — METALLICA».



















